Dodon, despre cazul „Kuliok”: Aveți răbdare, voi face declarații. Va fi interesant.

El a precizat că va veni cu aceste declarații peste câteva săptămâni sau chiar luni, în funcție de evoluția procesului de judecată, transmite tvrmoldova.md.

Întrebat de jurnaliști dacă este pregătit pentru decizia magistraților, Dodon a afirmat că este obișnuit cu acest proces, care durează de mai mulți ani.

„Tot timpul suntem gata. Noi de patru ani suntem în acest exercițiu", a declarat fostul șef al statului.

Igor Dodon a subliniat că va veni și el cu declarații detaliate și „interesante”.

„Aveți răbdare pentru că, cred că în câteva săptămâni, zile, luni, nu știu, vedem cum o să meargă. O să dau și eu declarații. După ce vor fi ascultați toți martorii, eu o să fac declarații și, credeți-mă, acolo o să fie foarte detaliat și foarte interesant pentru toți", a spus Dodon.

Liderul PSRM a afirmat că va dezvălui inclusiv acțiunile actualei guvernări din perioada respectivă.

„O să deschid parantezele pentru foarte multe lucruri, inclusiv ce făcea actuala guvernare atunci. Credeți-mă, o să fie interesant", a adăugat acesta.

Dosarul „Kuliok" a ajuns pe masa magistraţilor de la Curtea Supremă de Justiţie în octombrie 2022. De atunci şi până acum, completul de magistraţi s-a modificat de opt ori, însă examinarea procesului nu a fost afectată. Noul complet a fost format în noiembrie 2025 şi a reluat dosarul de la zero.

Igor Dodon este judecat ca ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc de la 600 de mii și până la un milion de dolari pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova.