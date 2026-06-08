Dodon: De la un stat capturat colorat în albastru, R. Moldova a ajuns la unul galben.

Potrivit acestuia, atunci nimeni nu și-ar fi imaginat că „o singură persoană va profita de situația politică creată pentru propria promovare și pentru a stabili un control total asupra statului”, transmite unimedia.info.

„Nimeni nu bănuia atunci, la 8 iunie 2019, că o singură persoană va profita de conjunctură, de încrederea aliaților politici de pe dreapta, de riscurile asumate de socialiști, de speranțele cetățenilor și de suportul lui Dmitri Kozak pentru a-și face un drum politic doar pentru sine, unica, cu scopul acaparării puterii totale în stat.

Iată un exemplu când scopul egocentric scuză toate mijloacele. Și astăzi o țară întreagă plătește prețul economic și social pentru acest egoism politic și personal.

De la un stat capturat colorat în albastru, am ajuns la un stat capturat colorat în galben”, a scris Igor Dodon.

La 8 iunie 2019, ACUM și PSRM au semnat un acord temporar de colaborare și formare a unei majorități parlamentare.

Astfel, în funcția de președintă a Parlamentului a fost votată Zinaida Greceanîi, iar șefă a Guvernului a fost desemnată Maia Sandu.

Tot pe 8 iunie 2019 a fost învestit în funcție noul Guvern.