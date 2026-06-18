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Infotag.md logoInfotag
18 Iunie 2026, 13:40
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Dodon critică politica fiscală pentru 2027: Prețurile vor crește, iar veniturile nu

Potrivit fostului președinte Igor Dodon, „unele dintre măsurile propuse ar fi dictate din exterior, inclusiv în contextul integrării europene”.

Dodon critică politica fiscală pentru 2027: Prețurile vor crește, iar veniturile nu.
Dodon critică politica fiscală pentru 2027: Prețurile vor crește, iar veniturile nu.

„Dacă aceste măsuri vor fi adoptate, ele pot provoca un val de scumpiri în lanț la bunuri și servicii, ceea ce va duce la sărăcirea și mai accentuată a populației. Într-o asemenea situație, statul este obligat să indexeze pensiile și salariile, astfel încât oamenii să nu-și piardă puterea de cumpărare. Cu toate acestea, autoritățile nu propun măsuri adecvate de compensare, iar cetățenii vor fi impuși să plătească mai mult pentru aceleași bunuri și servicii, fără ca veniturile lor să crească în mod corespunzător. În esență, este vorba despre o diminuare a valorii reale a salariilor, pensiilor și prestațiilor sociale, suportată pe seama populației”, potrivit declarației citate de infotag.md.

El și-a exprimat indignarea față de faptul că, pentru a obține noi aprecieri din partea europenilor, „autoritățile sunt dispuse să sacrifice interesele propriilor cetățeni și să cedeze, de facto, străinilor dreptul de a stabili politica economică a țării”.

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