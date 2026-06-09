„Acesta este cel mai rău scenariu pentru noi, pentru toți. Întotdeauna a existat dorința deschiderii unui al doilea front în Transnistria și în alte locuri”, a declarat politicianul, citat de unimedia.info.

El s-a referit, de asemenea, la declarațiile autorităților georgiene, care, potrivit lui, susțin că în 2022 au fost îndemnate să intre în conflict. Dodon a menționat că, în timpul vizitei în Georgia din aprilie, a auzit evaluări similare din partea interlocutorilor locali.

Fostul șef de stat a declarat că, anterior, vorbind despre scopurile venirii la putere a Maiei Sandu, se referea exact la riscul destabilizării situației și la posibilă implicare a țării în conflict.

În opinia sa, Republica Moldova a reușit până acum să păstreze echilibrul, în ciuda rapoartelor despre tranzitul de mărfuri militare prin teritoriul țării și a cazurilor de prăbușire a dronelor.

„Ce se va întâmpla în continuare depinde de ceea ce se va întâmpla pe frontul din Ucraina”, a spus Dodon.

El a criticat, de asemenea, acțiunile Chișinăului față de Tiraspol, afirmând că autoritățile folosesc presiuni economice și politice pentru a obține concesii în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană.

Dodon a subliniat că Republica Moldova nu dispune de capacități militare pentru a rezolva problema transnistreană pe cale forțată. Potrivit lui, cel mai periculos scenariu ar putea fi o provocare urmată de introducerea trupelor ucrainene pe teritoriul regiunii.

În același timp, politicianul și-a exprimat speranța că un astfel de deznodământ va putea fi evitat, deși, în opinia sa, astfel de discuții vor continua și în perioada următoare.