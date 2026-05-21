Directorul CNA va putea deține două mandate.

În prezent, legislația permite un singur mandat, transmite rupor.md.

Potrivit deputatului PAS, Andrian Cheptonar, inițiativa este motivată de rezultatele obținute de actuala conducere a instituției în combaterea corupției.

Reprezentanții guvernării spun că modificarea legii îi va permite șefului CNA să exercite două mandate, astfel asigurându-se continuitatea managementului instituției.

Cheptonar a menționat că actuala conducere a CNA demonstrează rezultate înalte și se bucură de încrederea partenerilor internaționali, inclusiv a Consiliului Europei.

De asemenea, el a respins criticile privind o posibilă politizare a instituției, afirmând că CNA acționează independent și reacționează la toate cazurile de corupție, indiferent de apartenența politică.

În prezent, potrivit legii, șeful CNA este numit de Parlament pentru un mandat de cinci ani.