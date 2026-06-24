Dinu Plîngău a criticat ideea majorării TVA-ului la medicamente: Nu trebuie multă minte.

Deputatul fracțiunii PAS, Dinu Plîngău, și-a exprimat susținerea pentru ministrul Sănătății, Emil Ceban, și a criticat inițiativa de introducere a TVA-ului pentru medicamente.

În declarația sa, el a numit poziția ministrului finanțelor „încrezătoare” și a subliniat că cetățeanul trebuie să fie prioritatea principală a statului, scrie unimedia.info.

„Ministrul finanțelor a anunțat deja că renunță la introducerea TVA-ului pentru medicamente după intervenția publică a șefului Ministerului Sănătății. Voi spune asta și mâine în fața fracțiunii: declarațiile ministrului finanțelor sună destul de încrezător, chiar dacă este un specialist bun.

Consider inacceptabil să afirmi că ministrul sănătății nu are „abilități” și „dorința” de a gestiona situația din sistem cu noile taxe pe medicamente, în timp ce nu este nevoie de multă minte pentru a crește taxele în scopul suplimentării bugetului.

Acum, după aceste cedări, nu văd rostul să insistăm și asupra altor categorii de produse de primă necesitate pentru cetățeanul simplu, deoarece această politică va lovi nu în bogați, ci în mulți săraci.

Sunt solidar cu Emil Ceban și hotărârea sa de a proteja sistemul pentru care este responsabil. Consider că într-o democrație, pe care eu vreau să o văd, așa trebuie să se procedeze, chiar dacă în partid vor exista nemulțumiri. Critica și apărarea sistemului pentru care răspunzi este corectă.

Sper ca și alți miniștri din Guvern să-și exprime opinia, deoarece această politică îi privește și pe ei, precum și domeniile lor de responsabilitate. Deputații colegi trebuie să înțeleagă că tocmai ei vor trebui să privească în ochi oamenii din țară, care acum sunt foarte revoltați.

Consider că cetățeanul este nucleul oricărui stat și trebuie să fie o prioritate. Statul nu poate fi puternic când cetățenii săi sunt săraci.

P.S. Am declarat atât în discuții private, cât și public, că nu voi susține această politică în forma sa actuală. În același timp, vreau să conving colegii să nu se grăbească, pentru că oamenii din Moldova nu sunt doar cifre pe grafice, iar consecințele deciziilor radicale pot duce la schimbări tectonice periculoase și în sfera socio-politică”, a scris Dinu Plîngău.