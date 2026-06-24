theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
24 Iunie 2026, 14:34
1 048
Copiază linkul
Link copiat

Dinu Plîngău a criticat ideea majorării TVA-ului la medicamente: Nu trebuie multă minte

Deputatul fracțiunii PAS, Dinu Plîngău, și-a exprimat susținerea pentru ministrul Sănătății, Emil Ceban, și a criticat inițiativa de introducere a TVA-ului pentru medicamente.

Dinu Plîngău a criticat ideea majorării TVA-ului la medicamente: Nu trebuie multă minte.
Dinu Plîngău a criticat ideea majorării TVA-ului la medicamente: Nu trebuie multă minte.

În declarația sa, el a numit poziția ministrului finanțelor „încrezătoare” și a subliniat că cetățeanul trebuie să fie prioritatea principală a statului, scrie unimedia.info.

„Ministrul finanțelor a anunțat deja că renunță la introducerea TVA-ului pentru medicamente după intervenția publică a șefului Ministerului Sănătății. Voi spune asta și mâine în fața fracțiunii: declarațiile ministrului finanțelor sună destul de încrezător, chiar dacă este un specialist bun.

Consider inacceptabil să afirmi că ministrul sănătății nu are „abilități” și „dorința” de a gestiona situația din sistem cu noile taxe pe medicamente, în timp ce nu este nevoie de multă minte pentru a crește taxele în scopul suplimentării bugetului.

Acum, după aceste cedări, nu văd rostul să insistăm și asupra altor categorii de produse de primă necesitate pentru cetățeanul simplu, deoarece această politică va lovi nu în bogați, ci în mulți săraci.

Sunt solidar cu Emil Ceban și hotărârea sa de a proteja sistemul pentru care este responsabil. Consider că într-o democrație, pe care eu vreau să o văd, așa trebuie să se procedeze, chiar dacă în partid vor exista nemulțumiri. Critica și apărarea sistemului pentru care răspunzi este corectă.

Sper ca și alți miniștri din Guvern să-și exprime opinia, deoarece această politică îi privește și pe ei, precum și domeniile lor de responsabilitate. Deputații colegi trebuie să înțeleagă că tocmai ei vor trebui să privească în ochi oamenii din țară, care acum sunt foarte revoltați.

Consider că cetățeanul este nucleul oricărui stat și trebuie să fie o prioritate. Statul nu poate fi puternic când cetățenii săi sunt săraci.

P.S. Am declarat atât în discuții private, cât și public, că nu voi susține această politică în forma sa actuală. În același timp, vreau să conving colegii să nu se grăbească, pentru că oamenii din Moldova nu sunt doar cifre pe grafice, iar consecințele deciziilor radicale pot duce la schimbări tectonice periculoase și în sfera socio-politică”, a scris Dinu Plîngău.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici