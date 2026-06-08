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realitatea.md logorealitatea
8 Iunie 2026, 19:26
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Deputatul Vasile Costiuc a fost sancționat cu un proces-verbal pentru calomnie

Deputatului din partea Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, i s-a întocmit un proces-verbal pentru calomnie.

Deputatul Vasile Costiuc a fost sancționat cu un proces-verbal pentru calomnie.
Deputatul Vasile Costiuc a fost sancționat cu un proces-verbal pentru calomnie.

Documentul a fost elaborat după plângerea comisarului-șef al Capitalei, Marin Garaz, transmite realitatea.md.

Din videoul publicat de Costiuc se înțelege că amenda constituie 3.600 de lei. 

În secvența publicată, un ofițer îi explică de ce a fost întocmit procesul-verbal. Ca răspuns, Costiuc a declarat că nu este de acord cu acuzațiile, însă documentul a fost semnat de el cu mențiunea corespunzătoare.

„Nu sunt de acord și gata. Aici semnez. Încă un proces-verbal”, spune politicianul în secvența video, comentând situația.

În același video, el a făcut și o remarcă către reprezentanții organelor de drept, subliniind că, în opinia sa, aceștia trebuie să „rămână oameni”, indiferent de funcțiile și gradele pe care le dețin.

Ulterior, deputatul a menționat că intenționează să conteste decizia în instanță.


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