Deputatul Vasile Costiuc a fost sancționat cu un proces-verbal pentru calomnie.

Documentul a fost elaborat după plângerea comisarului-șef al Capitalei, Marin Garaz, transmite realitatea.md.

Din videoul publicat de Costiuc se înțelege că amenda constituie 3.600 de lei.

În secvența publicată, un ofițer îi explică de ce a fost întocmit procesul-verbal. Ca răspuns, Costiuc a declarat că nu este de acord cu acuzațiile, însă documentul a fost semnat de el cu mențiunea corespunzătoare.

„Nu sunt de acord și gata. Aici semnez. Încă un proces-verbal”, spune politicianul în secvența video, comentând situația.

În același video, el a făcut și o remarcă către reprezentanții organelor de drept, subliniind că, în opinia sa, aceștia trebuie să „rămână oameni”, indiferent de funcțiile și gradele pe care le dețin.

Ulterior, deputatul a menționat că intenționează să conteste decizia în instanță.



