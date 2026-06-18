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agora.md logoagora
18 Iunie 2026, 20:52
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Deputatul Alexandru Verșinin a revenit la discursurile din Parlament după ridicarea restricției

Deputatul fracțiunii „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a primit din nou dreptul de a lua cuvântul la ședințele plenare ale Parlamentului, după expirarea sancțiunii care îi interzicea să vorbească timp de trei ședințe.

Deputatul Alexandru Verșinin a revenit la discursurile din Parlament după ridicarea restricției.
Deputatul Alexandru Verșinin a revenit la discursurile din Parlament după ridicarea restricției.

Politicianul a mulțumit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, pentru posibilitatea de a reveni la discursuri. Anterior, decizia de restricționare temporară a fost luată după ședința din 7 mai, când Verșinin a folosit o expresie jignitoare la adresa deputaților din PAS și nu și-a cerut scuze public, transmite agora.md.

Potrivit deputatului, în perioada sancțiunii a tras concluzii despre situația politică din țară. El a declarat că partidul „Democrația Acasă” înregistrează creștere în sondaje, în timp ce Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, în opinia sa, pierde susținere. De asemenea, a menționat că tema integrării europene nu este o agendă exclusivă a PAS.

Anterior, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat suspendarea temporară a dreptului la cuvânt pentru Verșinin pe durata a trei ședințe plenare. Măsura similară a fost aplicată și deputatului Vasile Costiuc, care a susținut declarațiile colegului său.

Ambii deputați au fost lipsiți de dreptul de a lua cuvântul în cadrul procedurilor parlamentare după încălcări disciplinare.

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