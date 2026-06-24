Deputații urmează să examineze reformele digitale și medicale în ședința din 26 iunie.

Săptămâna aceasta, Parlamentul se va întruni vineri, 26 iunie. Deputații vor examina înregistrarea obligatorie a cartelelor SIM, noile tehnologii de tratament al cancerului și un pachet de legi pentru integrarea europeană.

Biroul permanent al organului legislativ suprem al țării a aprobat agenda, transmite rupor.md.

În prima lectură, deputații vor examina acordarea unor garanții suplimentare pentru angajații cu obligații familiale. De asemenea, este planificată lansarea unui sistem de schimb de date privind asigurările sociale cu țările UE.

Un punct important al agendei va fi modificarea regulilor de vânzare a serviciilor de telefonie mobilă: achiziționarea cartelelor SIM preplătite va fi posibilă doar pe baza unui act de identitate. În paralel, autorii proiectelor de lege propun adaptarea mai strictă a sistemului național de combatere a spălării banilor la standardele Uniunii Europene.

În domeniul sănătății, Parlamentul intenționează să actualizeze legile pentru implementarea tehnologiilor avansate de diagnosticare și tratament al bolilor oncologice. În special, acceleratoarele medicale de particule vor intra sub o reglementare normativă clară.

Pentru forțele de ordine și justiție sunt pregătite următoarele modificări:

Program de modernizare: aprobarea planului de reformă a urmăririi penale în lupta împotriva corupției și fraudelor financiare pentru anii 2026–2027.

Reforma Centrului Național Anticorupție: modificarea structurii și optimizarea numărului maxim de personal al Centrului Național Anticorupție.

În a doua lectură, legiuitorii vor discuta crearea rezervelor strategice de urgență de produse petroliere, regulile de funcționare a sistemelor de plată non-bancare, precum și regulamentul de eliminare și gestionare a armamentului și tehnicii militare neutilizate.

La finalul ședinței, deputații vor ratifica acordul dintre Moldova și Banca Mondială pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și vor audia raportul anual al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul trecut.