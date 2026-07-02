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logos.press.md logologos
2 Iulie 2026, 11:00
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Deputații propun investigarea numirilor și activității întreprinderilor de stat

În Parlament au fost propuse două inițiative pentru crearea comisiilor de anchetă care vor verifica activitatea întreprinderilor de stat și modul de numire în funcțiile publice.

Deputații propun investigarea numirilor și activității întreprinderilor de stat.
Deputații propun investigarea numirilor și activității întreprinderilor de stat.

Deputatul Dinu Plîngău a anunțat că va propune înființarea unei comisii parlamentare pentru investigarea activității întreprinderilor de stat. Potrivit acestuia, verificările trebuie să acopere mai multe direcții simultan, scrie logos-pres.md.

„Am discutat cu președintele Parlamentului și am venit cu inițiativa de a crea o comisie pentru investigarea activității întreprinderilor de stat. Din punctul meu de vedere, activitatea trebuie să se concentreze pe trei direcții: numirile în funcții, profitabilitatea întreprinderilor și situația celor aflate în procedură de insolvabilitate”, a declarat deputatul.

Potrivit lui Plîngău, în comisie ar trebui să fie incluși nu doar deputați din toate fracțiunile parlamentare, ci și jurnaliști de investigație, precum și reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție și ai Serviciului Fiscal de Stat.

Separat, deputații Vlad Batrîncea și Adela Răileanu au înregistrat un proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea modului de selecție, promovare și numire în funcții publice în autoritățile și întreprinderile de stat în perioada 2021–2026.

Reamintim că anterior președinta Moldovei, Maia Sandu, a anunțat un pachet de măsuri pentru reformarea întreprinderilor de stat. Acesta prevede plasarea pe piața bursieră a pachetelor minoritare de acțiuni ale companiilor cu potențial comercial, extinderea volumului de informații financiare publicate și reorganizarea Agenției Proprietății Publice. Măsurile au fost propuse după scandalul legat de întreprinderea de stat MoldATSA.

Sursă
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