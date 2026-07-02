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ziua.md logoziua
2 Iulie 2026, 17:16
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Deputații PAS s-au fotografiat cu liderii Visului Georgian în cadrul unei reuniuni la Tbilisi

La trei luni după ce Grosu a refuzat o invitație în Georgia și a criticat partidul „Visul Georgian”, doi deputați ai PAS au participat la o reuniune la Tbilisi, unde au fost fotografiați alături de oficiali georgieni.

Deputații PAS s-au fotografiat cu liderii Visului Georgian în cadrul unei reuniuni la Tbilisi.
Deputații PAS s-au fotografiat cu liderii Visului Georgian în cadrul unei reuniuni la Tbilisi.

Este vorba despre deputatele PAS Larisa Novac și Veronica Harbuz-Briceag, care au făcut parte din delegația Parlamentului Republicii Moldova la o nouă sesiune a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră. Din delegație au mai făcut parte deputatul socialist Petru Burduja și deputata MAN Olga Ursu, informează ziua.md.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, inclusiv de deputatele PAS, parlamentarii moldoveni apar alături de lideri ai partidului de guvernământ „Visul Georgian”, inclusiv de președintele Parlamentului Georgiei, Șalva Papuașvili. Fotografiile au fost realizate la una dintre cele mai cunoscute vinării din centrul Georgiei, unde a fost organizată o parte a programului oficial al reuniunii.

Participarea deputatelor PAS contrastează cu poziția exprimată în luna aprilie de președintele Parlamentului și liderul formațiunii, Igor Grosu. Atunci, acesta critica o vizită în Georgia a unui grup de deputați din opoziție și a anunțat că refuză invitația de a merge în Georgia, motivând că liderii de la Tbilisi au avut declarații „foarte nerespectuoase” la adresa Republicii Moldova.

„Am primit invitația. Noi nu putem onora această invitație, din partea unei țări în care chiar Parlamentul acestei țări, chiar liderul acestui Parlament, prim-ministrul, au făcut declarații foarte nerespectuoase la adresa Republicii Moldova și poporului Republicii Moldova. Am decis să nu dăm curs acestei invitații”, declara Igor Grosu la începutul lunii aprilie.

În pofida acestei poziții, deputatele PAS au apreciat participarea la reuniune drept una benefică pentru Republica Moldova.

Larisa Novac a scris că pentru Republica Moldova, astfel de platforme înseamnă schimb de experiență, promovarea intereselor țării și identificarea unor soluții moderne care pot contribui la servicii publice mai eficiente, investiții și oportunități de dezvoltare.

Veronica Harbuz-Briceag a adăugat că astfel de evenimente ajută la construirea de legături și colaborări între țări, comparând acest lucru cu „organizarea unei cauze comune, unde relațiile și unitatea sunt importante”, care pe viitor pot aduce beneficii statului.

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