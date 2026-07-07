Deputații PAS au organizat o ședință închisă privind situația apei la Bălți și Soroca

Deputații partidului de guvernământ „Acțiune și Solidaritate” (PAS) au fost acuzați de jocuri în culise și lipsă de transparență în discuțiile despre întreprinderile strategice ale republicii.

Reprezentanții PAS au organizat o discuție închisă despre situația critică de la principalele companii de apă din nordul țării: ÎM Apă-Canal Bălți, SA Apă-Canal Soroca și SA Acva-Nord. Aceste întreprinderi asigură cu apă potabilă Bălțiul, Soroca și zeci de localități învecinate. Totuși, la întâlnire au fost invitați exclusiv membri ai partidului de guvernământ, transmite rupor.md.

Opoziția, conducerea întreprinderilor și primarii acestor orașe au fost complet excluși din procesul de soluționare a problemei.

Deputații din „Partidul Nostru” Elena Grițco și Constantin Cuiumju au întrerupt ședința, cerând ca discuția să fie deschisă pentru societate și părțile interesate.

„Ce este atât de secret aici, încât trebuie discutat doar între deputații PAS? De ce sunt excluși cei care reprezintă oamenii și comunitățile direct afectate? Ce pregătiți?”, a întrebat vicepreședinta fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Elena Grițco.

Primarul de Bălți, Alexandr Petkov, a reacționat dur la cele întâmplate, publicând un document intern al Parlamentului cu ordinea de zi.

„Nici nu am depășit scandalul cu verișoarele, că iar se pregătesc niște mizerii. Am impresia că cineva continuă să-și facă murdăriile pe ușă închisă, în prezența exclusivă a «ai lor»”, a subliniat edilul.

Sub presiunea opoziției, reprezentanții PAS au fost nevoiți să facă un pas înapoi. Membrii partidului de guvernământ au promis să organizeze o nouă ședință. La aceasta au promis că vor invita primarii, conducerea companiilor de apă și reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare.