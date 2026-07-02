Deputații au votat pentru alocarea terenurilor destinate unei baze militare și unui cimitir.

Parlamentul a adoptat în lectura a doua proiectul de lege privind transmiterea a peste 8 hectare de teren din extravilanul comunei Băcioi (municipiul Chișinău) pentru reconstrucția unei baze militare.

Terenul va fi format prin alocarea din terenurile cu destinație agricolă. Această inițiativă face parte din strategia de modernizare a Armatei Naționale și este corelată cu obiectivele Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2026–2028, precum și cu Planul pe termen lung de dezvoltare a capacităților militare („Forța 2035”), aprobat prin decret prezidențial, transmite logos-pres.md.

„Este vorba despre cazărmi pentru soldați și îmbunătățirea calității serviciului militar. Din câte înțeleg, aceste modificări sunt o continuare a ideilor legislaturii precedente, este vorba despre extindere. Există un decret prezidențial care aprobă strategia militară, iar pentru realizarea acestor obiective a fost propusă această inițiativă. În plus, terenul este transferat în categoria terenurilor cu destinație specială și va fi transmis Armatei Naționale pentru dezvoltare și valorificare”, a declarat deputatul Alexandr Trubca.

În același timp, documentul prevede excluderea din proprietatea publică de stat a unui alt teren agricol cu suprafața de 0,8754 hectare și transmiterea acestuia în proprietatea publică a Primăriei Cricova.

Această măsură este necesară pentru extinderea teritoriului cimitirului local. În localitate există două cimitire: Cimitirul Vechi, aflat în centrul orașului și înconjurat de proprietăți private, și Cimitirul Nou, situat la marginea localității, care este deja aproape complet ocupat. Din cauza acestor constrângeri, extinderea infrastructurii funerare devine dificilă.

Terenul vizat se află în imediata apropiere a Cimitirului Nou, iar transmiterea acestuia către primărie ar permite extinderea capacităților de înhumare și ar oferi o soluție pentru necesitățile comunității.