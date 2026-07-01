Deputată PAS, amendată pentru calomnie după un comentariu pe Facebook.

Pe numele deputatei PAS Veronica Cupcea a fost întocmit un proces-verbal pentru calomnie. Aleasa poporului urmează să fie amendată cu 3.000 de lei, după ce a scris un comentariu pe Facebook.

Totul a început pe 24 mai, când parlamentara a spus pe rețeaua de socializare că primarul satului Negureni din raionul Telenești, Ion Popa, ar fi violat la miez de noapte domiciliul unei familii din localitate, informează realitatea.md.

La scurt timp, Popa a criticat pe rețelele de socializare gestul parlamentarei și a depus o plângere la Poliție. Pe 29 iunie, pe numele Veronicăi Cupcea a fost întocmit un proces-verbal. Redacția Realitatea a reușit să îl obțină. În document se arată că deputata nu își recunoaște vina.

„Un primar care lucrează pentru localitate nu are ce căuta în satele vecine să intimideze cetățeni. Goana după popularitate nu duce la bine, mai ales când omul nici pe departe nu e „cheie de biserică””, a scris Veronica Cupcea pe Facebook, la scurt timp după o postare a lui Ion Popa, în care oficialul informa că deputata a fost amendată.

La rândul său, primarul din Negureni a comentat decizia astfel:

„Sper ca această sancțiune să fie un semnal clar că nici calitatea de deputat al partidului de guvernare și nici funcția publică nu oferă dreptul de a lansa acuzații false, de a opera cu bârfe și zvonuri sau de a denigra oameni fără nicio probă!Politica trebuie făcută cu argumente și fapte, nu cu metode de mahala”, a comentat sancțiunea primarul de Negureni.

Reprezentanții PAS nu au răspuns la solicitarea Realitatea de a comenta situația. Nici Poliția Națională nu a oferit precizări cu referire la subiect.