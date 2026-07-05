Deputat: Unii pacienți sunt nevoiți să vină la spital cu propriile consumabile.

Unii pacienți ar fi nevoiți să le cumpere din propriul buzunar pentru a putea beneficia de investigații sau tratament, transmite stiri.md.

Parlamentarul a solicitat în plenul Parlamentului audierea ministrului Sănătății, Emil Ceban, pentru ca acesta să explice situația privind aprovizionarea instituțiilor medicale cu materiale necesare desfășurării actului medical.

Potrivit lui Nicolae Margarint, din tot mai multe raioane apar semnale că spitalele duc lipsă de materiale de bază, precum mănuși, seringi, vată și alte consumabile indispensabile.

Deputatul afirmă că, în unele cazuri, pacienții sunt puși în situația de a procura aceste materiale pe cont propriu.

„Există pacienți care sunt nevoiți să vină de acasă cu propriile consumabile pentru a putea face investigații sau primi tratamentul necesar. Această situație este inadmisibilă”, a declarat Nicolae Margarint.

Deputatul a cerut ca ministrul Sănătății să prezinte public informații despre amploarea problemei, cauzele care au dus la apariția acestor deficiențe și măsurile urgente care urmează să fie întreprinse pentru remedierea situației.

„Pacientul nu trebuie să suporte din propriul buzunar lipsurile sistemului medical și nu trebuie pus în situația de a-și procura singur materialele necesare pentru a beneficia de îngrijiri”, a mai spus parlamentarul.

Inițiativa privind audierea ministrului Sănătății nu a fost susținută de majoritatea parlamentară.