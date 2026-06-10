Demisia șefului interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, nu a fost aprobată.

În timpul discuțiilor, o parte dintre parlamentari au părăsit sala. Din cauza lipsei cvorumului, ședința Adunării Populare a fost declarată închisă, transmite moldova1.md.

Adunarea Populară trebuia să ia act de demisia lui Ormanji, însă includerea acestui punct pe ordinea de zi a stârnit neînțelegeri. Vicepreședintele Gheorghe Leiciu a insistat asupra examinării acestuia, afirmând necesitatea evitării incertitudinii în activitatea organului legislativ.

„Există o declarație de demisie și suntem obligați să acționăm în consecință. Cine va fi președinte, cine va semna documentele? Eu nu voi semna documente fără decizia Adunării Populare – acest lucru este imposibil”, a declarat Leiciu pentru Radio Moldova Comrat.

Demisia a fost susținută doar de câțiva deputați. Restul au părăsit pe rând sala ședințelor. Conform regulamentului, după aprobarea demisiei, deputații trebuie să aleagă un nou președinte al Adunării Populare în termen de 20 de zile.