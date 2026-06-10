theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldova1.md logomoldova1
10 Iunie 2026, 17:09
6 935
Copiază linkul
Link copiat

Demisia șefului interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, nu a fost aprobată

Demisia lui Nicolae Ormanji din funcția de șef interimar al Adunării Populare a Găgăuziei nu a fost aprobată. La ședința APG din 10 iunie, examinarea acestui subiect a stârnit controverse între deputați.

Demisia șefului interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, nu a fost aprobată.
Demisia șefului interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, nu a fost aprobată.

În timpul discuțiilor, o parte dintre parlamentari au părăsit sala. Din cauza lipsei cvorumului, ședința Adunării Populare a fost declarată închisă, transmite moldova1.md.

Adunarea Populară trebuia să ia act de demisia lui Ormanji, însă includerea acestui punct pe ordinea de zi a stârnit neînțelegeri. Vicepreședintele Gheorghe Leiciu a insistat asupra examinării acestuia, afirmând necesitatea evitării incertitudinii în activitatea organului legislativ.

„Există o declarație de demisie și suntem obligați să acționăm în consecință. Cine va fi președinte, cine va semna documentele? Eu nu voi semna documente fără decizia Adunării Populare – acest lucru este imposibil”, a declarat Leiciu pentru Radio Moldova Comrat.

Demisia a fost susținută doar de câțiva deputați. Restul au părăsit pe rând sala ședințelor. Conform regulamentului, după aprobarea demisiei, deputații trebuie să aleagă un nou președinte al Adunării Populare în termen de 20 de zile.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici