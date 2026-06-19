Delegația Chișinăului în CUC a formulat din nou obiecții la adresa Tiraspolului.

Delegația R. Moldova și-a exprimat, în cadrul ședinței ordinare a Comisiei Unificate de Control (CUC), poziția privind factorii care au condus la deteriorarea situației în Zona de Securitate și blocarea activității Comisiei.

Reprezentanții Chișinăului au numit „ilegală prezența posturilor structurilor de forță transnistrene pe drumurile publice și opririle, înregistrările și verificările nejustificate efectuate de acestea asupra cetățenilor”, transmite infotag.md.

Ei au condamnat, de asemenea, „crearea de obstacole pentru accesul reprezentanților mass-media de pe malul drept al Nistrului la activitatea Comisiei Unificate de Control (CUC)”.

În plus, delegația moldovenească a atras atenția asupra „tentativelor constante ale Tiraspolului de a politiza activitatea CUC” și și-a exprimat nedumerirea față de „nemulțumirea acestuia privind utilizarea expresiei „regiunea transnistreană a Republicii Moldova””.

Delegația a propus să se adreseze reprezentanților Misiunii OSCE în Moldova și Ucraina în cadrul Comisiei „pentru a analiza activitatea structurilor de forță transnistrene la posturile din Zona de Securitate și a o evalua din perspectiva conformității cu documentele fundamentale ale operațiunii de menținere a păcii”.

Moldova a cerut din nou „includerea pe ordinea de zi a chestiunii inadmisibilității prezenței așa-numiților „grăniceri” în Zona de Securitate, deoarece restricționarea libertății de mișcare a persoanelor și mărfurilor, verificările nejustificate, înregistrarea ilegală a cetățenilor, precum și extinderea continuă a infrastructurii acestor posturi reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Acestea destabilizează situația în zona de responsabilitate a Forțelor Comune de Menținere a Păcii”.