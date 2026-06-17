Decizia lui Hajder privind împușcarea căprioarelor a fost criticată: Cerem anularea ordinului.

Aproximativ 913 căprioare și circa 534 de cerbi vor putea fi vânați în Republica Moldova, în baza unei decizii a Ministerului Mediului, măsură care a stârnit reacții critice în spațiul online.

„Avem zeci de petiții prin care agricultorii cer despăgubiri pentru prejudiciile aduse de animalele sălbatice”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după ședința Guvernului din 17 iunie, transmite unimedia.info.

„Este o activitate a Ministerului Mediului, care se aprobă în fiecare an. Noi trebuie să ținem cont care este efectivul real al Republicii Moldova și capacitatea de suport a habitatului. Atunci când numărul crește de 6-7 ori atunci avem foarte multe prejudicii aduse agricultorilor. Afectează pădurile tinere, afectează regenerarea pădurilor, afectează pădurile plantate prin programul de împădurire. Avem foarte multe exemple cu culturi distruse a agricultorilor. La Ministerul Mediului avem zeci de petiții prin care agricultorii cer despăgubiri pentru prejudiciile aduse de animalele sălbatice”, a declarat Hajder.

Acesta a precizat că, deși solicitările pentru intervenții au fost mai mari, autoritățile au aprobat recoltarea a 913 căprioare, ceea ce ar reprezenta aproximativ 3% din efectivul estimat. Măsura urmează să fie aplicată în 82 dintre cele 191 de fonduri cinegetice din țară.

„În mod normal ar fi trebuit aprobate mult mai multe. Vreau să menționez că numărul lor depășește 11 mi de exemplare decât efectivul normal pentru Republica Moldova. Nu este nimic de speriat, este o măsură de precauție, când nu se reglementează se fac dezechilibre ecologice”, a mai spus Hajder.

Decizia a fost criticată de fostul șef al Inspectoratului de Mediu, Ion Bulmaga.

„După ce ani la rând alături de silvicultori, inspectori voluntari de mediu, colegii de la inspectorat, s-a luptat cu braconierii, la 3 iunie, ministrul Mediului aproba uciderea, împușcarea a 913 de căpriori și 534 de cerbi.

Băi, voi știți precis cu ce trebuie să se ocupe organele de protecție a mediului sau ați venit să distrugeți ceea ce alții au păzit zi și noapte prin ploi și foame?”, a declarat Bulmaga, într-un filmuleț pe rețele.

Cu reacție a venit și liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc.

„Cerem ca acest ordine să fie anulat. Nu dați voie la împușcat”, a menționat acesta.