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ziua.md logoziua
19 Iunie 2026, 18:06
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Dan: Ungaria și alte state UE au blocat formularea privind „integrarea accelerată” a Moldovei

Președintele României a spus, după reuniunea Consiliului European, că Ungaria și alte state membre ale UE s-au opus includerii în documentul final a formulării care prevede accelerarea procesului de aderare a Ucrainei și Moldovei.

Dan: Ungaria și alte state UE au blocat formularea privind „integrarea accelerată” a Moldovei.
Dan: Ungaria și alte state UE au blocat formularea privind „integrarea accelerată” a Moldovei.

Șeful statului a făcut aceste declarații răspunzând unei întrebări adresate de Radio România, referitoare la eliminarea din concluziile summitului a referințelor privind deschiderea accelerată a capitolelor de negociere pentru Ucraina și R. Moldova și la posibilitatea ca cele două state să rămână „la pachet” în procesul de aderare., informează ziua.md.

Potrivit lui Nicușor Dan, Budapesta a cerut eliminarea sintagmei privind „integrarea accelerată” a Ucrainei, iar mai multe alte state membre au insistat ca limbajul utilizat pentru Ucraina și R. Moldova să fie identic.

„Ungaria a spus că nu dorește această formulare pentru Ucraina, iar multe alte state au spus că limbajul referitor la Ucraina și cel referitor la Moldova trebuie să fie același. Consecința logică, sintagma a dispărut și de la una și de la cealaltă”, a explicat președintele României.

El a subliniat însă că modificarea textului nu are efecte practice imediate asupra procesului de aderare.

„Nu este ceva dramatic. Voința de deschidere a capitolelor de negociere este exprimată în unanimitate de statele membre atunci când se ia fiecare decizie. Faptul că această sintagmă există sau nu există într-un document nu schimbă procedura”, a declarat Nicușor Dan.

În pofida acestei modificări, Nicușor Dan a reiterat că România va continua să sprijine ferm parcursul european al R. Moldova.

„Urmează un proces diplomatic privind parcursul de aderare al Moldovei, pe care îl veți urmări, iar România îl va susține în continuare”, a precizat președintele României.

Anterior, premierul ungar Peter Magyar a anunțat că, la inițiativa sa, formularea care făcea referire la accelerarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană a fost eliminată în ultimul moment din documentul final al summitului.

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