Dan Perciun, văzut la Președinție după demisia premierului.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a respins speculațiile privind o posibilă desemnare a sa în funcția de prim-ministru, după ce vineri a fost văzut la sediul Președinției.

Răspunzând jurnaliștilor dacă vizita sa la Președinție are legătură cu propunerea unui nou șef al Guvernului, Perciun a declarat că informațiile apărute pe unele canale de Telegram nu trebuie luate în serios.

„Nu trebuie să dăm prea multă atenție unor canale de Telegram de proastă faimă cu acest subiect important”, a spus ministrul.

Funcționarul a precizat că o posibilă nominalizare a sa pentru funcția de premier nu a fost discutată, menționând că demisia a fost anunțată cu puțin timp înainte.

„Nu s-a discutat evident, având în vedere că anunțul a fost făcut, cred că, jumătate de oră în urmă. Urmează să discute și fracțiunea parlamentară. Se va discuta în partid, trebuie să aibă loc consultările la Președinție”, a spus Perciun.

Acesta a amintit că Republica Moldova a mai trecut prin astfel de procese politice și că identificarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru va necesita timp.

„Este un proces prin care am mai trecut și care va dura un pic până se va identifica viitorul premier”, a adăugat ministrul.

Solicitat să comenteze informațiile potrivit cărora Alexandru Munteanu și-ar fi depus cererea de demisie cu două zile înainte de anunțul public, Dan Perciun a declarat că nu cunoaște detalii despre acest subiect.

„Nu cunosc acest subiect, trebuie să-l întrebați pe domnul Munteanu pentru detaliile acestea”, a concluzionat el.

Declarațiile au fost făcute pe fundalul demisiei premierului Alexandru Munteanu. Consultările pentru desemnarea unui nou șef al Executivului urmează să înceapă în perioada imediat următoare.