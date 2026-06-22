Dan, despre întâlnirea primarilor români cu Ceban: Nu reprezintă susținere, ci chestiuni de politețe.

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat cum va influența numirea lui Adrian Veștea în funcția de premier relațiile dintre România și Moldova, deși anul trecut acesta și-a exprimat dorința de a colabora cu Ion Ceban.

„Am fost şi eu primar al Bucureştiului şi ştiu că domnul Ceban făcea din când în când vizite prin România şi încerca să se ducă pe la primari. Unii l-au primit, alţii nu l-au primit, nu e nimic mai important, nu e vorba de vreo susţinere, pur şi simplu, o chestiune de politeţe. Eu am sunat la Minister şi mi-au zis: „mai bine nu te întâlni”, dar alţii n-au sunat şi, din politeţe, l-au primit, nu e nimic mai mult de atât", a explicat Nicuşor Dan, scrie news.ro.

Accesul primarului municipiului Chișinău în România și în statele din Spațiul Schengen este restricționat din motive ce țin de securitatea națională. Măsura, introdusă în iulie 2025, este valabilă pentru o perioadă de cinci ani.

La momentul introducerii restricției, ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că decizia a fost luată în urma unei evaluări detaliate și are legătură cu presupuse conexiuni ale lui Ion Ceban cu Federația Rusă. Primarul a respins aceste acuzații, calificând interdicția drept „o represiune politică din partea Maiei Sandu și a regimului PAS”.