theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
news.ro logonews
22 Iunie 2026, 12:00
1 597
Copiază linkul
Link copiat

Dan, despre întâlnirea primarilor români cu Ceban: Nu reprezintă susținere, ci chestiuni de politețe

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat cum va influența numirea lui Adrian Veștea în funcția de premier relațiile dintre România și Moldova, deși anul trecut acesta și-a exprimat dorința de a colabora cu Ion Ceban.

Dan, despre întâlnirea primarilor români cu Ceban: Nu reprezintă susținere, ci chestiuni de politețe.
Dan, despre întâlnirea primarilor români cu Ceban: Nu reprezintă susținere, ci chestiuni de politețe.

„Am fost şi eu primar al Bucureştiului şi ştiu că domnul Ceban făcea din când în când vizite prin România şi încerca să se ducă pe la primari. Unii l-au primit, alţii nu l-au primit, nu e nimic mai important, nu e vorba de vreo susţinere, pur şi simplu, o chestiune de politeţe. Eu am sunat la Minister şi mi-au zis: „mai bine nu te întâlni”, dar alţii n-au sunat şi, din politeţe, l-au primit, nu e nimic mai mult de atât", a explicat Nicuşor Dan, scrie news.ro.

Accesul primarului municipiului Chișinău în România și în statele din Spațiul Schengen este restricționat din motive ce țin de securitatea națională. Măsura, introdusă în iulie 2025, este valabilă pentru o perioadă de cinci ani.

La momentul introducerii restricției, ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat că decizia a fost luată în urma unei evaluări detaliate și are legătură cu presupuse conexiuni ale lui Ion Ceban cu Federația Rusă. Primarul a respins aceste acuzații, calificând interdicția drept „o represiune politică din partea Maiei Sandu și a regimului PAS”.

Sursă
news.ro logonews
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici