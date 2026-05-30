unimedia.info logounimedia
30 Mai 2026, 08:49
513
Cutasevici, despre incidentul cu Ceban: Am asistat la atacuri și intimidări

Deputata Partidului MAN, Angela Cutasevici, a reacționat la scandalul care a avut loc recent în Parlament.

Ea susține că primarul Ion Ceban, venit în Parlament pentru a discuta cu colegii de partid, a fost atacat și agresat de unii deputați din PAS, calificând incidentul drept „revoltător și incompatibil” cu statutul unui ales al poporului, transmite unimedia.info.

„Am rămas cu un gust amar după cele întâmplate în Parlament.

Primarul general, Ion Ceban, a venit la Parlament pentru discuții de lucru cu noi, colegele de partid, privind pașii și procedurile necesare pentru organizarea referendumului. A intrat în partea din spate a sălii și o căuta pe colega noastră, Olga Ursu. Abia intrase în sală, când un deputat PAS, care de altfel are aspirații la funcția de primar al Capitalei, s-a năpustit asupra dlui primar cu atacuri și un comportament agresiv, total incompatibil cu statutul unui ales al poporului.

A urmat o scenă revoltătoare, greu de explicat și imposibil de acceptat într-o instituție care ar trebui să fie spațiul dialogului democratic. Am asistat la atacuri, intimidări și un nivel regretabil de comportament din partea unor deputați. Dacă așa este tratat primarul municipiului Chișinău, ales și susținut de sute de mii de oameni, ce mesaj primesc cetățenii simpli?

Parlamentul trebuie să rămână locul dezbaterii, al respectului și al responsabilității, departe de intimidare și spectacol politic”, a scris Angela Cutasevici.

