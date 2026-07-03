Cuiumju: Sistemul penitenciar este în colaps. Peste 1.000 de angajați ar putea demisiona.

Sistemul penitenciar din Republica Moldova riscă să se prăbușească din cauza unui deficit masiv de personal, a avertizat deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju.

Oficialul a cerut audierea în Parlament a ministrului Justiției, Vladislav Cojuhari, pentru a explica impactul majorării vârstei de pensionare a angajaților, însă majoritatea parlamentară a respins solicitarea opoziției, notează noi.md, citând Telegraph.md.

Deputatul a prezentat cifre alarmante din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP): peste 400 de posturi vacante la moment și peste 1.000 de angajați, din 3.000, care riscă să demisioneze anticipat pentru a se pensiona în condițiile actuale, mai avantajoase.

„Și zero garanții există din partea Guvernului că sistemul va rezista unui asemenea exod de cadre. Vorbim despre pază, escortarea și supravegherea deținuților. Vorbim despre siguranța statului, nu despre statistici abstracte”, a declarat Cuiumju.

Conform proiectului de lege al Guvernului, vârsta de pensionare pentru militari și funcționarii cu statut special va crește gradual cu câte șase luni pe an, de la 45 de ani (la 1 ianuarie 2027) până la 50 de ani (la 1 iulie 2036).

Opoziția susține că reforma lovește în angajații care lucrează deja în condiții extrem de dificile, generând riscuri majore pentru securitatea națională.