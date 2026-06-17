Cuiumju: Facem apel la o reformă urgentă a Armatei Naționale.

Deputatul din partea „Partidului Nostru”, Constantin Cuiumju, a reacționat la un nou incident în armata națională, în urma căruia un militar în termen a fost rănit prin împușcare în timpul exercițiilor.

Parlamentarul a scris miercuri pe rețelele sociale că ceea ce s-a întâmplat a devenit un nou episod într-un șir de incidente grave în armată, care în ultimii ani au dus la pierderi de vieți și răniți în rândul militarilor, transmite infotag.md.

Cuiumju consideră că frecvența unor astfel de cazuri indică existența unor probleme sistemice în Ministerul Apărării.

„Mă gândesc la familiile care își trimit fiii în armată cu încrederea că statul îi va proteja. Această încredere trebuie justificată. Statul este obligat să asigure condiții de siguranță și responsabilitate, iar când se întâmplă tragedii, cetățenii merită răspunsuri clare și măsuri concrete”, consideră deputatul.

El a criticat, de asemenea, Ministerul Apărării pentru situația privind securitatea spațiului aerian al țării.

Din 2022, peste 54 de drone au survolat sau au căzut pe teritoriul Republicii Moldova, fără a fi interceptate.

Deputatul l-a acuzat pe ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, de lipsă de transparență în investigarea incidentelor legate de căderea resturilor de rachete și drone pe teritoriul Moldovei.

El a reiterat necesitatea unei reforme profunde a armatei naționale, amintind că fracțiunea a pregătit un proiect de lege privind anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la o armată contractuală.

Potrivit lui Cuiumju, pentru înregistrarea inițiativei este necesară colectarea semnăturilor a 34 de deputați. În prezent, susține parlamentarul, procesul de strângere a semnăturilor este în faza finală.

„Familiile moldovenești își trimit fiii să slujească patriei, nu să se întoarcă în sicriu. A venit timpul pentru responsabilitate, transparență și acțiuni concrete. Oamenii așteaptă răspunsuri”, a concluzionat Cuiumju.