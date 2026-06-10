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10 Iunie 2026, 20:08
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Cuiumju: Cerem explicații în Parlament privind anomalia financiară de la Moldovagaz

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a solicitat explicații din partea APP și a conducerii Moldovagaz cu privire la modul în care compania achită impozite pentru venituri generate din diferențele de curs valutar.

Cuiumju: Cerem explicații în Parlament privind anomalia financiară de la Moldovagaz.
Cuiumju: Cerem explicații în Parlament privind anomalia financiară de la Moldovagaz.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe comune a Comisiei economie, buget și finanțe și a Comisiei pentru controlul finanțelor publice, transmite stiri.md.

Potrivit lui Cuiumju, auditul internațional efectuat anterior asupra datoriei istorice a Moldovagaz ar fi indicat o valoare de aproximativ 8,6 milioane de dolari, în timp ce în documentele companiei continuă să figureze o datorie de circa 709 milioane de dolari.

Deputatul a afirmat că, în anul 2025, Moldovagaz a raportat un venit net de peste 1,1 miliarde de lei, sumă care, potrivit lui, provine din diferențele de curs valutar și nu din activitatea operațională a companiei.

În acest context, Cuiumju a întrebat de ce compania continuă să achite impozite aferente acestor venituri contabile și de ce nu sunt operate modificări după publicarea rezultatelor auditului.

În timpul discuțiilor, reprezentanții Agenției Proprietății Publice (APP) au declarat că nu pot interveni în activitatea operațională a Moldovagaz.

Deputatul a mai atras atenția asupra activității Consiliului de Observatori al companiei și a solicitat mai multă claritate privind gestionarea situației.

La rândul său, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat că informațiile prezentate necesită clarificări suplimentare și a anunțat că va solicita explicații din partea Moldovagaz prin intermediul Consiliului de Administrație.

Constantin Cuiumju a anunțat că urmează să organizeze o conferință de presă în care va prezenta documente și date pe care le consideră relevante pentru acest subiect.

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