Criptomonede și bani electronici: Moldova extinde schimbul internațional de informații.

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat amendamentele la Acordul multilateral al autorităților competente privind schimbul automat de informații despre conturile financiare.

Noile prevederi vor permite Serviciului Fiscal de Stat să facă schimb automat cu partenerii externi a unui spectru mai larg de date financiare, transmite rupor.md.

Necesitatea modificărilor este legată de dezvoltarea piețelor financiare și apariția unor noi riscuri fiscale, inclusiv cele asociate activelor digitale și criptomonedelor. În lista datelor supuse schimbului automat vor fi incluse noi categorii de conturi raportate și deținătorii acestora.

Pentru implementarea acordului, deputații au aprobat în prima lectură un pachet de modificări în legislația națională. Documentul definește noi categorii de informații care vor fi transmise între autoritățile competente ale statelor participante la Forumul Global al OCDE pentru transparență și schimb de informații fiscale.

De asemenea, este prevăzut că transmiterea datelor de către companiile care operează cu bani electronici către Serviciul Fiscal de Stat nu va fi considerată o încălcare a secretului profesional.

După adoptarea finală a legii, noile cerințe privind raportarea și verificarea clienților vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Transmiterea informațiilor conform regulilor actualizate va începe în 2028.

Moldova este membră a Forumului Global al OCDE din 2016 și și-a asumat angajamentul de a implementa standardele internaționale de transparență fiscală și schimb de informații. Acordul privind schimbul automat de date despre conturile financiare a fost ratificat de țară în 2022.