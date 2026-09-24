theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
24 Septembrie 2026, 11:30
3 383
Copiază linkul
Link copiat

Costriuc, către Tofan: De fiecare dată când veniți în Parlament, avem scumpiri. Poate nu mai trebuie

Deputatul Vasile Costiuc și prim-ministrul Vasile Tofan au avut un schimb de replici în Parlament pe fundalul unei noi creșteri a prețurilor la resursele energetice.

Costriuc, către Tofan: De fiecare dată când veniți în Parlament, avem scumpiri. Poate nu mai trebuie.
Costriuc, către Tofan: De fiecare dată când veniți în Parlament, avem scumpiri. Poate nu mai trebuie.

Costiuc a remarcat ironic că știrile despre scumpiri apar de fiecare dată când prim-ministrul vine în Parlament, relatează unimedia.info. 

„După discursul domnului prim-ministru a apărut și știrea despre majorarea prețului gazului cu 6 lei.

A doua oară, odată cu prezența sa în Parlament, au apărut deja trei știri. Majorarea solicitată de Termoelectrica de la 2.000 la 3.700 de lei, prețul gazului deocamdată nu se știe cu cât va mai crește, iar motorina până la 40 de lei.

Mi-e chiar frică să mă gândesc ce se va întâmpla dacă veți mai veni o dată în Parlament. Poate că nici nu mai trebuie să veniți?”, a declarat Costiuc.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici