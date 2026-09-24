Costriuc, către Tofan: De fiecare dată când veniți în Parlament, avem scumpiri. Poate nu mai trebuie.

Deputatul Vasile Costiuc și prim-ministrul Vasile Tofan au avut un schimb de replici în Parlament pe fundalul unei noi creșteri a prețurilor la resursele energetice.

Costiuc a remarcat ironic că știrile despre scumpiri apar de fiecare dată când prim-ministrul vine în Parlament, relatează unimedia.info.

„După discursul domnului prim-ministru a apărut și știrea despre majorarea prețului gazului cu 6 lei.

A doua oară, odată cu prezența sa în Parlament, au apărut deja trei știri. Majorarea solicitată de Termoelectrica de la 2.000 la 3.700 de lei, prețul gazului deocamdată nu se știe cu cât va mai crește, iar motorina până la 40 de lei.

Mi-e chiar frică să mă gândesc ce se va întâmpla dacă veți mai veni o dată în Parlament. Poate că nici nu mai trebuie să veniți?”, a declarat Costiuc.