Costiuc solicită Guvernului prezentarea raportului privind extracția petrolului și gazelor din sudul Moldovei.

Pe fondul crizei energetice, al prețurilor ridicate la combustibil și gaz natural, precum și al declarațiilor recente ale Ministerului Energiei privind planurile de extindere a exploatării hidrocarburilor în țară, Costiuc a acuzat autoritățile de inacțiune îndelungată și lipsă de transparență, scrie logos-pres.md.

„Considerăm necesar să clarificăm situația reală a resurselor energetice proprii ale statului. Timp de 30 de ani, autoritățile practic nu au făcut nimic pentru dezvoltarea serioasă și valorificarea acestor resurse petroliere și de gaze. La Văleni funcționează zilnic 18 pompe, iar producția este estimată la 300 de tone de petrol pe lună. La Victorovca se extrag aproximativ 10.000 de tone de gaze naturale pe lună”, a declarat Costiuc.

În acest context, fracțiunea solicită Guvernului să ofere răspunsuri la următoarele întrebări:

Cine administrează și exploatează zăcămintele de petrol și gaze din Văleni și Victorovca?

Ce venituri au fost încasate în bugetul de stat din exploatarea acestor resurse și au fost efectuate audituri sau alte investigații privind eventualele pierderi, inclusiv daune ecologice, concesionare necorespunzătoare, evaziune fiscală sau administrare frauduloasă?

Ce companii sau persoane beneficiază în prezent de exploatarea și comercializarea hidrocarburilor extrase și cine sunt beneficiarii finali ai acestei activități?

Care este volumul real estimat al rezervelor de petrol și gaze naturale din sudul Republicii Moldova și care sunt perspectivele reale de extindere a extracției acestora?

Ce investiții intenționează statul să facă pentru efectuarea lucrărilor de explorare geologică, dezvoltarea infrastructurii și a sectorului petrolier și de gaze și are Guvernul în plan organizarea de licitații sau concursuri de investiții pentru atragerea companiilor specializate?

Răspunsul va fi prezentat în formă scrisă.