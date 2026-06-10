Costiuc: Poliția a refuzat să examineze substanța cu care am fost stropit.

Parlamentarul susține că plicul nu a fost nici măcar deschis, autoritățile invocând lipsa de experți calificați pentru efectuarea expertizei.

„Țineți minte situația în care doi cetățeni m-au atacat în plină stradă? Vreau doar un singur moment să vă arăt, pentru că mi s-a spus că materialele cauzei sunt gata de a fi transmise în judecată.

Sticla cu care am fost stropit a fost trimisă la expertiză, au trecut deja două luni de zile. Am primit raport de refuz din cauza că nu sunt experți calificați în domeniul chimico-criminalistic, iar cel mai important este faptul că pachetul cu sticlă nici nu a fost deschis.

Eu înțeleg că nu aveți experți, dar la ce nu aveți experți? Voi nici măcar nu ați deschis sticla. Mi-e rușine de statul acesta care se ocupă cu ce vrei numai nu cu drepturile omului. Rușine”, a declarat Costiuc, transmite unimedia.info.

Pe 25 martie, deputatul Vasile Costiuc a fost atacat de doi tineri necunoscuți. Incidentul a avut loc seara, când se întorcea acasă cu microbuzul său după ce participase la o emisiune televizată.

Liderul Partidului „Democrația Acasă” a chemat Poliția, care a trimis la fața locului un grup operativ. Cei doi suspecți au fost duși la inspectorat pentru documentarea circumstanțelor, iar deputatul urma să depună o plângere oficială.

Ulterior, Vasile Costiuc a publicat o înregistrare video de pe camera de bord a mașinii sale, în care este surprins momentul atacului.

„M-au așteptat la poarta televiziunii. Unul filma, iar altul s-a apropiat, a deschis portiera și a aruncat cu o soluție în mine”, a declarat parlamentarul.

Poliția nu a comentat deocamdată acuzațiile deputatului.