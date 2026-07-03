Costiuc: Nu avem nevoie de un „prim-ministru importat”, ci de un lider care are mandatul de la popor.

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a reacționat la anunțul premierului Alexandru Munteanu, care și-a depus demisia.

„La prima oră a dimineții, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, după scandalul cu scântei de azi-noapte de la Președinție, unde domnul prim-ministru a solicitat demisia mai multor șefi corupți, pentru că domnul Munteanu știa, având acces și el la serviciile speciale.

Iar Maia Sandu i-a interzis categoric să-i demită, pentru că sunt membri de partid. Unul dintre șefii pe care voia să-i demită Munteanu era Bolea. Scandalul pornește în general de la el.

Moldova poate, dar fără ei. Vă, mulțumim, domnule Munteanu, pentru că ați ținut loc de premier vreo 7-8 luni. Ați fost o figură de stil pusă în frunte Guvernului, fără responsabilități și fără atribuții. Dvs nu ați luat mandat de la popor, v-au adus din Ucraina, ași făcut figură de stil la Guvern că faceți schimbări, reforme, ați văzut că e un sistem putred, cu oameni extrem de corupți. În fruntea Guvernului trebuie să vină un lider politic care are mandatul de la popor, nu unul adus din Ucraina, China sau de nu știu unde. De premier de import nu avem nevoie.

Felicitări, domnule Munteanu, că nu ați acceptat să fiți folosit în jocurile mizerabile ale puterii”, a declarat Vasile Costiuc, citat de unimedia.info.

Reamintim că premierul Alexandru Munteanu și-a dat demisia.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a comentat el decizia sa.