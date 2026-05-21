agora.md
21 Mai 2026, 13:48
31 492
Costiuc i-a tras microfonul lui Grosu după interdicția de a lua cuvântul

Un scandal a izbucnit în Parlament după ce deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, a fost lipsit de dreptul de a lua cuvântul timp de trei ședințe plenare.

Decizia a fost anunțată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce, în ședința din 7 mai, Verșinin a folosit expresia „idioți utili” la adresa parlamentarilor PAS și nu și-a cerut scuze publice.

Ulterior, și deputatul Vasile Costiuc a fost lipsit de dreptul de a face declarații, după ce a anunțat de la tribuna Parlamentului că „fracțiunea își menține poziția lui Verșinin”, informează agora.md.

În ciuda acestui fapt, Costiuc a rămas la tribuna Parlamentului și a continuat să vorbească paralel cu un alt deputat.

La un moment dat, Costiuc i-a tras microfonul lui Grosu, refuzând să părăsească tribuna Parlamentului.

Nemulțumirea deputaților Partidului „Democrația Acasă” a continuat să fie exprimată în holurile Parlamentului.

„Rușine! Vă va veni rândul tuturor!”, scandau deputații.

Sursă
agora.md
