Costiuc, despre alegerile din Orhei: Scoateți încă trei candidați și veți câștiga.

„Felicitări oamenilor adecvați din Orhei, le-ați arătat locul - la gunoi”, a spus deputatul, informează unimedia.info.

„Dezastru la Orhei! Boss, boss-gros, șeful PAS, eu am o propunere și o soluție pentru ca partidul să câștige alegerile. Scoateți-i în regim de urgență, îl aveți pe Postică, magul fermecat de la CEC, trei trebuie scoși - Adașan, Memeț și Ansarov și o să ieșiți în turul II. Asta ca să arătați că la voi democrația e tare în dinți.

Ratingul politic al PAS la Orhei e 5% pe național, dar voi conduceți cu 55 de mandate. Ați fraudat, de ați înnebunit. Felicitări oamenilor adecvați din Orhei, le-ați arătat locul - la gunoi - al celor de la PAS”, a spus Vasile Costiuc.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Orhei, cel mai bun rezultat fiind obținut de candidatul independent Ramiz Ansarov, care a acumulat 2020 de voturi, echivalentul a 23,14%. Pe locul doi s-a clasat candidatul Partidului Politic „Liga Orașelor și Comunelor”, Sergiu Aga, cu 1705 voturi (19,53%), urmat de independentul Vasile Adașan, care a obținut 1623 de voturi (18,59%).

Candidata independentă Diana Memet a acumulat 1341 de voturi (15,36%), iar candidatul PAS, Sergiu Stanciu, a obținut 1311 voturi (15,02%).

Pe data de 2 mai, Comisia Electorală Centrală a decis anularea înregistrării lui Victor Perțu, candidat din partea Partidului Politic „Democrația Acasă”. Hotărârea vine după ce CEC a constatat existența unor elemente ce indică un posibil bloc electoral camuflat între „Democrația Acasă” și Partidul Politic „Șor”, formațiune declarată neconstituțională. „PAS elimină candidații incomozi”, a reacționat liderul PPDA, Vasile Costiuc.

Pe 7 mai, Judecătoria Orhei a anulat hotărârea Comisiei Electorale Centrale prin care candidatul Partidului „Democrația Acasă”, Victor Perțu, fusese exclus din cursa pentru Primăria Orhei.

Ulterior, Curtea de Apel Nord a casat hotărârea Judecătoriei Orhei din 7 mai.

Pe data de 15 mai, candidatul Partidului „Democrația Acasă” pentru Primăria Orhei, Victor Perțu, a fost exclus definitiv din cursa electorală de Curtea Supremă de Justiție. Decizia vine cu două zile înainte de scrutin.