Costiuc, despre acordul cu FMI: O dovadă a incompetenței totale a autorităților.

Potrivit acestuia, acordul cu Fondul nu conține nimic nou, transmite infotag.md.

„Se cere reducerea cheltuielilor administrative excesive, reducerea deficitului bugetar. Dar acest acord înseamnă practic trecerea Moldovei sub conducere externă. Pentru că autoritățile nu pot lua la timp măsurile necesare: în domeniul sprijinului pentru afaceri, în domeniul creditării. Și pentru ca Moldova să nu devină falimentară, partenerii externi, inclusiv FMI, sunt nevoiți să intervină. Pentru că este mai simplu decât să scoată apoi țara din faliment”, consideră deputatul.

Potrivit lui, Guvernul trebuie să recunoască public eșecul în politica financiar-economică.

„Cel mai important în acest acord este că salariile bugetarilor nu vor fi majorate în viitorul apropiat. Unde este Muntianu, pe care ni l-au prezentat ca pe unul dintre cei mai buni economiști? Unde sunt investițiile promise de el? De unde să ia bani pentru acoperirea deficitului? După alegeri, autoritățile respectă un regim de tăcere strategică. Nu sunt bani, dar voi rezistați”, a ironizat Costiuc.

Soluția situației o vede în schimbarea Guvernului, venirea unui premier care să fie capabil să „ia decizii nepopulare”.