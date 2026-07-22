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omniapres.md logoomniapres
22 Iulie 2026, 10:44
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Costiuc: Câți moldoveni își pot permite stridii și vin de 1.680 de lei?

În timpul discuțiilor privind aprobarea Guvernului, pe mai multe canale de Telegram au fost publicate fotografii în care deputatul PAS Radu Marian ar fi comandat o duzină de stridii și o sticlă de vin în valoare de 1.680 de lei.

Costiuc: Câți moldoveni își pot permite stridii și vin de 1.680 de lei?.
Costiuc: Câți moldoveni își pot permite stridii și vin de 1.680 de lei?.

Fotografiile au stârnit o reacție dură din partea opoziției, scrie omniapres.md

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a criticat imaginile publicate, afirmând că „în timp ce oamenii se gândesc la programe politice, poartă discuții și dezbateri, Radu Marian comandă o sticlă de vin de 1.680 de lei”. 

De asemenea, el a comentat ironic asupra imaginii politicianului modest care s-a format în jurul deputatului PAS: „Exact cei care mergeau cu rucsacul în spate și circulau cu bicicleta... Iar acum comandă sticle de vin de 1.680 de lei”. 

În plus, Costiuc a atras atenția asupra nivelului de trai al populației: „Câți moldoveni cu salarii de 5.000 de lei își pot permite o sticlă de vin de 1.680 de lei?” La rândul său, fostul prim-ministru Ion Chicu a publicat aceste fotografii și a comentat: „Radu Marian — astăzi în ședința parlamentului. O duzină de stridii, o sticlă de vin... 1.680 de lei. Viața-i frumoasă!”. În aceeași postare, Chicu a adăugat că „salariile profesorilor nu vor fi majorate, pentru că mai întâi trebuie mărit TVA-ul”. Costiuc: Câți moldoveni își pot permite stridii și vin de 1.680 de lei?Costiuc: Câți moldoveni își pot permite stridii și vin de 1.680 de lei?

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