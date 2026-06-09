Costiuc: Care este motivul dansului premierului și ministrului Economiei?.

„Și din nou muzică. Foarte bine, dansăm hora în trei pași, un pic încâlcit. Vorbesc despre secvențele video care au captat atenția întregii societăți. Domnul prim-ministru, prezentat ca mare investitor, de fapt e un bun dansator. Probabil se simt cei 20 de ani frecventați la Centrul popular de dansuri din Kiev, la care s-a arondat domnul Munteanu. Mai râdem și noi. Dansau de rupeau scena în două, dansatori mioritici.

Care e temeiul și motivul real? Bine, doamna Kos poate dansa, la ei în Europa totul e bine, dar care e temeiul de dans al ministrului Economiei și al premierului? După aproape un an de la învestirea în funcție nu am văzut o fabrică deschisă, o uzină, locuri de muncă, nu am văzut investitori atrași.

Vreau să văd statistic vorbind, să iasă prim-ministrul și ministrul Osmochescu să zică: „Astăzi avem temei serios de dans pentru că avem o creștere economică în primul an după ce am preluat guvernarea de 15%. Atunci dansez și eu alături de ei, o iau pe Maia Sandu în brațe și dansăm împreună, pentru că avem o creștere economică. Dar când noi suntem în prăbușire economică, o criză profundă, cu o depopulare masivă, prăbușire a satelor, o reforme tâmpită, gândită și implementată cum știe PAS, aceștia dansează”, a punctat Vasile Costiuc, citat de unimedia.info.

„Înalții oaspeți au avut timp să numere rochiile bloggerilor, pălăriile, să planteze copaci, ore întregi să petreacă la vinării în timp ce pentru toată opoziția au alocat jumătate de oră, ca să ne fotografieze cu partidele proruse și să raporteze la Bruxelles: „Ne-am întâlnit inclusiv cu partidele de opoziție, care sunt proruse și am ascultat cum ele nu doresc integrarea europeană”, a mai adăugat deputatul.

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a efectuat o vizită oficială în țara noastră în perioada 4-6 iunie.

Pe 4 iunie, Marta Kos a deschis Conferința de Investiții UE – Republica Moldova, dedicată oportunităților economice și Planului de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova, iar în aceeași zi a susținut o conferință de presă împreună cu președinta Maia Sandu.



