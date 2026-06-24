Costiuc a îndemnat cetățenii să protesteze împotriva majorării TVA.

Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, îndeamnă cetățenii să participe la un protest față de proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027.

Acesta îi cheamă pe cei nemulțumiți să se adune în fața Parlamentului, duminică, informează omniapres.md.

„Atenție maximă! A venit momentul în care poporul Republicii Moldova trebuie să iasă în stradă. Poporul este unicul care poate opri dezastrul economic care vine peste capul moldovenilor. Doar poporul Republicii Moldova poate ieși civilizat în stradă pentru a spune „nu” politicilor care urmează să aducă dezastru și devastare economică în buzunare cetățenilor”, spune Costiuc într-un mesaj video postat pe rețele de socializare.

Liderul Partidului Democrația Acasă mai susține că a discutat în ultima perioadă cu mulți oameni, inclusiv din structurile de forță, revoltați de modificările propuse la mecanismul de pensionare.

„Am consultat foarte mulți oameni, începând cu structurile de forță, polițiștii care vor fi afectați, cei din Poliția de Frontieră, pompierii, cei care urmează să iasă la pensie la 50 de ani. Am vorbit foarte mult cu cei care lucrează în domeniul de sănătate, am văzut poziția critică inclusiv a ministrului”, a precizat Costiuc.

Politicianul insistă că doar prin presiunea străzii, guvernarea poate fi forțată să renunțe la reforma criticată.

„Asta este unica noastră șansă să oprim modificările. Europenii n-au cerut acest lucru. Este o politică bugetar-fiscală născută în capul unor oameni care, din disperarea că plăcinta e mică și nu le ajunge decât la verișoare, au hotărât să bage mâna în buzunarele moldovenilor. Un protest pașnic, civilizat, prin care să cerem guvernării PAS să renunțe la această politică bugetar-fiscală sau să fie stopată până nu va fi consultată fiecare rubrică, fiecare creștere de TVA pe fiecare segment în parte”, a declarat deputatul, cu aluzie la scandalul salariilor grase de la MoldATSA pentru verișoara Maiei Sandu.

Protestul este planificat pentru 28 iunie, de la ora 11:00. Vasile Costiuc a insistat, de asemenea, ca participanții să vină fără drapele de partid.

„Nu veniți să faceți politică pe spatele necazului oamenilor. Lăsați culorile politice acasă! Venim ca cetățeni, cu o singură cerință clară și fermă, direct în ochii guvernanților: suspendarea imediată a creșterii TVA la toate produsele de primă necesitate și la servicii”, a conchis Costiuc.