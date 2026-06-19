Costiuc a cerut demisia unui membru al Consiliului Teleradio-Moldova.

Vasile Costiuc și mai mulți reprezentanți ai partidului „Democrația Acasă” cer demisia membrului Consiliului de Observatori al Teleradio Moldova, Arcadie Gherasim.

Nemulțumirea față de funcționar a fost provocată de faptul că acesta, în timpul ședinței, l-a numit pe deputat „cel care poartă căciulă”, transmite rupor.md.

În special, membrii Consiliului discutau respectarea pluralismului opiniilor în emisiunea „Pe față”, difuzată pe postul Moldova 1. Gherasim a enumerat mai multe nume de politicieni și funcționari, printre care Ion Ceban, Serghei Anastasov, Ion Chicu, precum și Vasile Costiuc. Numele ultimului, însă, funcționarul, se pare, l-a uitat, iar colegii din Consiliu i l-au reamintit.

„În timpul ședinței Consiliului de Observatori, acesta a menționat președintele partidului „Democrația Acasă” Vasile Costiuc, folosind expresia „cel care poartă căciulă” într-un mod ironic și batjocoritor. Un astfel de comportament este incompatibil cu funcția deținută. Președintele Consiliului de Observatori are obligația juridică și morală de a manifesta imparțialitate, neutralitate politică și respect față de toți participanții spațiului public. Când chiar garantul independenței instituției își permite să ironizeze reprezentanții opoziției, încrederea în obiectivitatea radiodifuzorului public este grav afectată”, se arată în declarația publicată de partidul „Democrația Acasă”.