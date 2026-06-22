Costa: Republica Moldova merită să adere la Uniunea Europeană cât mai curând posibil.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, consideră că „Republica Moldova merită să adere cât mai curând posibil la Uniunea Europeană”.

Despre aceasta el a declarat luni, la deschiderea celui de-al doilea summit UE – Moldova, care are loc la Bruxelles, transmite infotag.md.

„Vă salut la Bruxelles, la cel de-al doilea summit UE – Republica Moldova. Vă felicit pentru munca depusă. Săptămâna trecută am deschis negocierile pentru primul cluster. Acum trebuie să lucrăm mai mult și mai repede pentru a deschide toate celelalte clustere, deoarece pentru noi prioritatea principală este extinderea către Moldova și, desigur, nimeni nu se îndoiește că meritați să aderați la UE cât mai curând posibil”, a declarat Antonio Costa.

El a subliniat că UE a reușit să depășească blocajele politice pentru a începe negocierile cu Moldova și Ucraina.

„Acum este vorba doar despre muncă grea pentru a deschide și celelalte clustere și a merge înainte”, a spus Costa.

În cadrul summitului, liderii vor discuta pașii următori ai procesului de negociere și programul de reforme al Republicii Moldova. Programul summitului va include, de asemenea, subiecte legate de situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și în domeniul energetic, precum și sprijinul UE pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

La finalul summitului, liderii vor adopta o declarație comună, după care sunt prevăzute declarații comune pentru presă ale președintei Maia Sandu, lui Antonio Costa și președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Summitul de la Bruxelles este al doilea în acest format între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prima întâlnire la nivel înalt a avut loc la Chișinău, pe 4 iulie 2025.