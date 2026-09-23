Corneliu Dudnic și Alexandr Stoianoglo au depus primii documentele pentru participarea la alegerile bașcanului

Fostul deputat Corneliu Dudnic și deputatul fracțiunii „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo, au depus actele pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă ce îi vor susține în calitate de candidați independenți la funcția de bașcan.

Ei au devenit primii candidați care au început oficial procedura de participare la alegerile din 15 noiembrie, transmite ipn.md.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, grupul de inițiativă în susținerea lui Corneliu Dudnic a fost deja înregistrat, iar acestuia i-au fost eliberate listele de subscripție. Membrii grupului pot începe colectarea semnăturilor necesare pentru depunerea ulterioară a cererii de înregistrare în calitate de candidat.

Alexandr Stoianoglo a depus miercuri cererea și documentele necesare pentru înregistrarea grupului de inițiativă. După înregistrarea acestuia, membrii grupului vor putea începe colectarea semnăturilor în susținerea candidaturii sale.

Pentru a se înregistra în cursa electorală pentru funcția de bașcan, candidații independenți trebuie să prezinte între 1 500 și 2 250 de semnături, colectate în cel puțin jumătate dintre localitățile Găgăuziei. În cazul femeilor candidate, numărul minim necesar de semnături se reduce la jumătate.

Documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan pot fi depuse până la 6 octombrie.