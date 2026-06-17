Consiliul UE a început pregătirile tehnice pentru deschiderea clusterelor 2-6 pentru Ucraina și Moldova.

Grupul de lucru pentru extinderea UE (COELA) a început miercuri dimineață, 17 iunie, examinarea rezultatelor screeningului clusterelor 2, 3, 4, 5 și 6 pentru Ucraina și Moldova.

Grupul Consiliului UE pentru Extindere (COELA), format din experți din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, a început miercuri, 17 iunie, examinarea rezultatelor screeningului tuturor clusterelor neînchise pentru Ucraina și Moldova (de la 2 la 6), dând astfel startul pregătirilor oficiale pentru deschiderea lor, transmite eurointegration.com.ua.

Despre aceasta au declarat pentru corespondentul „Adevărul European” de la Bruxelles, sub condiția anonimatului, trei diplomați europeni și un oficial al UE familiarizați cu procesul.

Astfel a fost dat startul pregătirilor tehnice oficiale ale clusterelor menționate pentru deschidere și discuției lor de către diplomații statelor membre ale Uniunii Europene.

Următorul pas va fi evaluarea rezultatelor screeningului și aprobarea lor formală în cadrul ședinței Comitetului Reprezentanților Permanenți ai UE (COREPER) – discuțiile putând începe săptămâna viitoare.

De asemenea, grupurile de lucru COELA și COREPER trebuie să discute și să aprobe în continuare Poziția Comună a UE (care include lista reformelor necesare ce trebuie realizate) pentru fiecare cluster, ceea ce va însemna pregătirea acestuia pentru deschidere.

Potrivit informațiilor „Adevărului European”, neoficial, statele membre ale UE au stabilit deja o dată convenită pentru deschiderea celor cinci clustere în negocierile de aderare a Ucrainei – 14 iulie.