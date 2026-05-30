ipn
30 Mai 2026, 12:45
Consilierul municipal Sergiu Crețu, exclus din PAS

Consilierul Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul municipal Chișinău, Sergiu Crețu, a fost exclus din formațiune.

Decizia a fost luată de Biroul permanent al Organizației municipale PAS Chișinău, care i-a retras sprijinul politic, transmite ipn.md.

Într-un comunicat de presă, formațiunea precizează că decizia a fost luată în contextul unui „comportament incompatibil cu valorile Partidului Acțiune și Solidaritate”. Totodată, partidul îi solicită lui Sergiu Crețu să-și depună mandatul de consilier municipal.

PAS nu a oferit, deocamdată, detalii despre motivele concrete care au stat la baza acestei decizii.

Solicitat de IPN pentru o reacție, Sergiu Crețu nu a răspuns la apeluri și mesaje.

Sergiu Crețu este consilier în CMC din noiembrie 2023, mandat obținut la alegerile locale generale din același an pe listele PAS.

Sursă
ipn
