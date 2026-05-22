22 Mai 2026, 12:24
Consilierul local din Durlești, Tudor Bucșan, a părăsit fracțiunea PAS
Consilierul din Consiliul Orașului Durlești, Tudor Bucșan, a anunțat că și-a dat demisia din fracțiunea PAS și din partid, urmând să își continue activitatea în calitate de consilier independent.
Despre aceasta el a anunțat într-o postare pe rețelele sociale, menționând că decizia este „conștientă și responsabilă” și se bazează pe dorința de a pune interesele comunității mai presus de orice afiliere politică, scrie rupor.md.
Bușcan a declarat că în noul său rol va colabora cu toți consilierii locali, indiferent de apartenența politică, pentru a susține proiectele în interesul orașului.
De asemenea, fostul reprezentant PAS a mulțumit partidului pentru sprijin și experiență, exprimând recunoștință echipei locale și colegilor din partid.
El a asigurat că va rămâne activ în viața comunității și va continua să lucreze în interesul dezvoltării orașului Durlești.