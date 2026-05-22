theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
22 Mai 2026, 12:24
7 162
Copiază linkul
Link copiat

Consilierul local din Durlești, Tudor Bucșan, a părăsit fracțiunea PAS

Consilierul din Consiliul Orașului Durlești, Tudor Bucșan, a anunțat că și-a dat demisia din fracțiunea PAS și din partid, urmând să își continue activitatea în calitate de consilier independent.

Consilierul local din Durlești, Tudor Bucșan, a părăsit fracțiunea PAS.
Consilierul local din Durlești, Tudor Bucșan, a părăsit fracțiunea PAS.

Despre aceasta el a anunțat într-o postare pe rețelele sociale, menționând că decizia este „conștientă și responsabilă” și se bazează pe dorința de a pune interesele comunității mai presus de orice afiliere politică, scrie rupor.md.

Bușcan a declarat că în noul său rol va colabora cu toți consilierii locali, indiferent de apartenența politică, pentru a susține proiectele în interesul orașului.

De asemenea, fostul reprezentant PAS a mulțumit partidului pentru sprijin și experiență, exprimând recunoștință echipei locale și colegilor din partid.

El a asigurat că va rămâne activ în viața comunității și va continua să lucreze în interesul dezvoltării orașului Durlești.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici