Congresul Civic: Președintele CEC trebuie să fie ales dintre membrii opoziției.

La o ședință de informare parlamentară de joi, fondatorul CC, deputatul Mark Tkaciuk, a anunțat în timpul prezentării inițiativei legislative că „se propune creșterea numărului de membri ai CEC la nouă”, transmite infotag.md.

Proiectul, elaborat cu participarea partidului Congresul Civic, prevede o revizuire fundamentală a activității CEC, precum și a mecanismelor cheie de organizare și desfășurare a alegerilor.

Potrivit parlamentarului de opoziție, legislația electorală actuală a suferit numeroase modificări în ultimii ani (Codul a fost modificat de 12 ori în ultimii trei ani), ceea ce, în opinia lui Tkaciuk, a dus la o scădere a echilibrului competiției politice și la o slăbire a garanțiilor de condiții egale pentru toți participanții la procesul electoral.

În opinia deputatului, „compoziția actuală a Comisiei Electorale Centrale a devenit forțele speciale politice ale partidului de guvernământ”.

El a menționat că astfel de practici au un impact negativ asupra pluralismului politic și a încrederii în instituțiile electorale. Printre problemele identificate se numără deciziile administrative de excludere a candidaților fără o hotărâre judecătorească, închiderea canalelor de televiziune și a zecilor de instituții media fără un verdict corespunzător, restricțiile privind activitățile observatorilor independenți (peste 750 de observatori din diverse partide nu au fost permiși în 2024) și condițiile inegale de participare a cetățenilor la alegeri în funcție de regiune.

„Aceasta include și o reducere drastică a numărului de secții de votare pentru locuitorii din Transnistria și Rusia. Și dacă locuiți la adresa greșită, vi se refuză accesul la vot”, a explicat el.

Partidul subliniază principiul controlului judiciar: „Orice restricții privind drepturile electorale - inclusiv excluderea candidaților din cursă sau blocarea resurselor informaționale - trebuie implementate exclusiv pe baza unor decizii judecătorești definitive, susținute de dovezi irefutabile.”

Pe lângă reforma instituțională a Comisiei Electorale Centrale, inițiativa abordează și organizarea votului.

„În special, propune abandonarea practicii de a organiza alegeri pe parcursul a două zile și introducerea transmisiunilor online obligatorii din toate secțiile de votare pentru a spori transparența și supravegherea publică. Proiectul prevede, de asemenea, o participare simplificată a voluntarilor la campaniile electorale și garanții consolidate care protejează partidele politice de presiunea administrativă externă în finanțarea și organizarea lor”, a declarat Tkaciuk.

Politicianul a făcut apel la partide, societatea civilă și experți independenți să se implice în discuțiile despre inițiativă și să prezinte propuneri în cadrul consultărilor publice.

„Trebuie să revenim la o stare de normalitate democratică pentru a garanta Moldovei viitorul său european”, a conchis el.