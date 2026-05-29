Point.md
29 Mai 2026, 09:49
13 547
Conducerea țării a condamnat incidentul cu drona care a lovit un bloc cu mai multe etaje din Galați

Președintele Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au numit incidentul cu drona un eveniment grav, care subminează securitatea regională.

Conducerea țării a condamnat incidentul cu drona care a lovit un bloc cu mai multe etaje din Galați.

„Condamn cu fermitate atacurile cu drone ale Rusiei asupra românilor în propriile lor case. Este foarte grav. Moldova este pe deplin solidară cu România și dorește însănătoșirea rapidă a celor răniți la Galați. Rusia reprezintă un pericol pentru toți și trebuie oprită”, a scris Maia Sandu pe rețelele sociale. 

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a condamnat, de asemenea, atacul dronei rusești care a lovit o clădire rezidențială din Galați: „Acest incident, petrecut în imediata apropiere a graniței Republicii Moldova, reprezintă un memento serios că riscurile generate de războiul Rusiei sunt reale și rămân periculos de aproape de regiunea noastră.” 

Vineri dimineața, în orașul românesc Galați, o dronă a lovit un bloc de locuințe. În urma impactului a avut loc o explozie, după care a luat foc un apartament de la etajul 10. Două persoane au suferit răni ușoare și au fost spitalizate. După incident, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din blocul de locuințe. Autoritățile au stabilit un punct de cazare temporară pentru locatarii evacuați.

