Conducerea Fabricii de Sticlă din Chișinău, criticată în Parlament: Așa nu se lucrează.

Soarta Fabricii de sticlă din Chișinău a stârnit discuții în Parlament, după ce autoritățile au decis să scoată întreprinderea de stat la privatizare.

Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, a pus sub semnul întrebării eficiența actualei conduceri, indicând o scădere bruscă a profitului întreprinderii, scrie logos-pres.md.

„Fabrica de sticlă în 2021 a adus un profit net de 60 de milioane de lei după plata salariilor și a dividendelor către bugetul public național. În patru ani, după ce a fost numit un nou director, profitul s-a redus la 10 milioane lei — de șase ori mai puțin. Așa nu se conduc afacerile. Astăzi ni se propune să privatizăm această întreprindere, care deține o treime din piața internă, activează atât pe piața internă, cât și pe cea externă și este necesară pentru țară. Considerăm că această întreprindere poate ajuta bugetul public național să reducă deficitul și să asigure cetățenilor Republicii Moldova locuri de muncă aici, acasă. Cerem să-l audiem pe domnul Cojuhari pentru a prezenta informații obiective și adecvate despre soarta acestei întreprinderi”, a declarat Batrîncea în ședința plenară a organului legislativ.

Inițiativa nu a fost susținută de majoritatea parlamentară PAS.

Reamintim că Agenția Proprietății Publice a anunțat lansarea unui concurs investițional pentru privatizarea întreprinderii de stat „Fabrica de sticlă din Chișinău” ca un complex unitar de proprietăți. Prețul de pornire al ofertei este de 773 milioane lei. Conform condițiilor licitației, viitorul investitor va fi obligat să investească minimum 20,5 milioane euro (415 milioane lei) în decurs de 3 ani.

Potrivit datelor din surse deschise, în 2024 Fabrica de sticlă Chișinău a înregistrat venituri din vânzări în valoare de 442,5 milioane lei și un profit brut de 10 milioane lei. La acel moment, în întreprindere lucrau 350 de angajați, iar capitalul social depășea 403,5 milioane lei.

Comparativ cu anul 2023, veniturile și profitul companiei au scăzut, însă fabrica a menținut un bilanț pozitiv și și-a îndeplinit integral obligațiile față de bugetul de stat. Activele nete au atins 480,3 milioane lei, iar întreprinderea a virat în buget peste 6 milioane lei.