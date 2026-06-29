Comisia Europeană este pregătită să înceapă negocierile cu Moldova privind clusterul ecologic.

Comisia Europeană a declarat că este pregătită să sprijine Republica Moldova în accelerarea negocierilor pentru capitolul 27 „Mediu și schimbări climatice” în procesul de eurointegrare.

Despre acest subiect s-a discutat la conferința de presă din 29 iunie de la Chișinău, transmite moldova1.md.

Comisarul european pentru mediu, durabilitate, ape și economie circulară, Jessica Rosval, a subliniat că „tranziția verde” este un reper esențial pentru Moldova pe drumul său către Uniunea Europeană, iar reformele implementate trebuie să aducă beneficii societății, nu să se limiteze la o simplă îndeplinire formală a obligațiilor.

Ea a accentuat că UE este pregătită să susțină țara prin Planul de creștere economică în valoare de 1,9 miliarde de euro, însă o parte din finanțare trebuie asigurată și din resurse interne și din sectorul privat.

„Reformele trebuie să fie cu adevărat realizate”, a declarat comisarul european, adăugând că clusterul ecologic este unul dintre cele mai complexe în procesul de integrare.

Ministrul Mediului, Grigore Hajder, a informat că Moldova accelerează procesul de armonizare a legislației ecologice cu normele UE. Potrivit lui, reformele vizează îmbunătățirea calității apei și aerului, modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor și dezvoltarea infrastructurii verzi.

De asemenea, el a menționat importanța investițiilor în proiecte ecologice și continuarea programului de împădurire, precum și pregătirea pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor începând cu anul 2027.

În cadrul discuțiilor, părțile au subliniat necesitatea unei colaborări continue și a sprijinului expert pentru promovarea reformelor necesare deschiderii negocierilor privind clusterul ecologic.

Pe 29 iunie, la Chișinău a avut loc și forumul Green Finance and Investment Forum Moldova, dedicat finanțării proiectelor verzi și tranziției către o economie durabilă.