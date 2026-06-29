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moldova1.md logomoldova1
29 Iunie 2026, 22:16
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Comisia Europeană este pregătită să înceapă negocierile cu Moldova privind clusterul ecologic

Comisia Europeană a declarat că este pregătită să sprijine Republica Moldova în accelerarea negocierilor pentru capitolul 27 „Mediu și schimbări climatice” în procesul de eurointegrare.

Comisia Europeană este pregătită să înceapă negocierile cu Moldova privind clusterul ecologic.
Comisia Europeană este pregătită să înceapă negocierile cu Moldova privind clusterul ecologic.

Despre acest subiect s-a discutat la conferința de presă din 29 iunie de la Chișinău, transmite moldova1.md.

Comisarul european pentru mediu, durabilitate, ape și economie circulară, Jessica Rosval, a subliniat că „tranziția verde” este un reper esențial pentru Moldova pe drumul său către Uniunea Europeană, iar reformele implementate trebuie să aducă beneficii societății, nu să se limiteze la o simplă îndeplinire formală a obligațiilor.

Ea a accentuat că UE este pregătită să susțină țara prin Planul de creștere economică în valoare de 1,9 miliarde de euro, însă o parte din finanțare trebuie asigurată și din resurse interne și din sectorul privat.

„Reformele trebuie să fie cu adevărat realizate”, a declarat comisarul european, adăugând că clusterul ecologic este unul dintre cele mai complexe în procesul de integrare.

Ministrul Mediului, Grigore Hajder, a informat că Moldova accelerează procesul de armonizare a legislației ecologice cu normele UE. Potrivit lui, reformele vizează îmbunătățirea calității apei și aerului, modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor și dezvoltarea infrastructurii verzi.

De asemenea, el a menționat importanța investițiilor în proiecte ecologice și continuarea programului de împădurire, precum și pregătirea pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor începând cu anul 2027.

În cadrul discuțiilor, părțile au subliniat necesitatea unei colaborări continue și a sprijinului expert pentru promovarea reformelor necesare deschiderii negocierilor privind clusterul ecologic.

Pe 29 iunie, la Chișinău a avut loc și forumul Green Finance and Investment Forum Moldova, dedicat finanțării proiectelor verzi și tranziției către o economie durabilă.

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