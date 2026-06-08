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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Iunie 2026, 20:00
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Comisia Europeană afirmă că Moldova nu se opune ideilor lui Merz privind o cale specială de aderare la UE

Scrisorile cancelarului german Friedrich Merz despre căile integrării treptate în UE a Ucrainei, Moldovei și țărilor din Balcanii de Vest au declanșat o discuție care continuă și în prezent.

Comisia Europeană afirmă că Moldova nu se opune ideilor lui Merz privind o cale specială de aderare la UE.
Comisia Europeană afirmă că Moldova nu se opune ideilor lui Merz privind o cale specială de aderare la UE.

Despre acest lucru a vorbit comisarul european Marta Kos, transmite eurointegration.com.ua.

Kos a subliniat că personal îi este recunoscătoare liderului german pentru că ideile sale au stimulat discuții concrete despre căile de integrare a principalilor candidați. Totuși, ea a îndemnat să nu fie percepute ideile lui Merz ca o soluție finală.

„Scrisoarea lui Merz a fost doar o propunere pentru discuție, doar una dintre variantele modului în care Uniunea Europeană ar putea acționa. Este doar o bază pentru discuții ulterioare. Dar aceste discuții au început deja”, a subliniat ea.

Potrivit Martei Kos, în prezent există claritate doar în privința unor elemente individuale.

„Cum va fi rezolvată această problemă (a integrării treptate a candidaților) încă nu știm. Dar unul dintre semnalele cheie este că principiul recompensării meritelor va rămâne”, a accentuat ea.

De asemenea, comisarul european a asigurat Parlamentul European că a primit semnale pozitive din Chișinău în legătură cu noile idei.

„Moldova a spus: pentru noi este în regulă, deoarece dorim un proces bazat pe merite”, a transmis ea ceea ce a auzit în timpul vizitei la Chișinău.

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