theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
28 Iulie 2026, 19:50
27
Copiază linkul
Link copiat

Comisia Electorală Centrală a propus Curții Constituționale să aprobe mandatul lui Roman Roșca

Comisia Electorală Centrală propune Curții Constituționale să aprobe mandatul deputatului Roman Roșca, candidat din lista de rezervă a Partidului „Acțiune și Solidaritate”.

Comisia Electorală Centrală a propus Curții Constituționale să aprobe mandatul lui Roman Roșca.
Comisia Electorală Centrală a propus Curții Constituționale să aprobe mandatul lui Roman Roșca.

Decizia a fost luată după demisia deputatului Alexandr Trubca, transmite rupor.md, cu trimitere la ipn.md.

Roman Roșca a ocupat locul 72 în lista PAS la alegerile parlamentare din 2025. Este originar de pe malul stâng al Nistrului, de profesie jurist, anterior a activat în Poliție. În 2022 a devenit deputat, în această perioadă a condus o comisie specială pentru reintegrare. Ulterior, a deținut funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare în Guvernul lui Recean.

Mandatul de deputat a devenit vacant după ce Alexandr Trubca a anunțat demisia din Parlament în contextul disputelor legate de investiții în imobiliare în comuna Trușeni. Trubca a afirmat că investiția este legală și nu creează un conflict de interese, însă a declarat că situația afectează imaginea și încrederea în partidul din care face parte.

Curtea Constituțională urmează să examineze sesizarea Comisiei Electorale Centrale și să se pronunțe cu privire la validarea mandatului de deputat care urmează să revină lui Roman Roșca.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici