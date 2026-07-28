Comisia Electorală Centrală a propus Curții Constituționale să aprobe mandatul lui Roman Roșca.

Comisia Electorală Centrală propune Curții Constituționale să aprobe mandatul deputatului Roman Roșca, candidat din lista de rezervă a Partidului „Acțiune și Solidaritate”.

Decizia a fost luată după demisia deputatului Alexandr Trubca, transmite rupor.md, cu trimitere la ipn.md.

Roman Roșca a ocupat locul 72 în lista PAS la alegerile parlamentare din 2025. Este originar de pe malul stâng al Nistrului, de profesie jurist, anterior a activat în Poliție. În 2022 a devenit deputat, în această perioadă a condus o comisie specială pentru reintegrare. Ulterior, a deținut funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare în Guvernul lui Recean.

Mandatul de deputat a devenit vacant după ce Alexandr Trubca a anunțat demisia din Parlament în contextul disputelor legate de investiții în imobiliare în comuna Trușeni. Trubca a afirmat că investiția este legală și nu creează un conflict de interese, însă a declarat că situația afectează imaginea și încrederea în partidul din care face parte.

Curtea Constituțională urmează să examineze sesizarea Comisiei Electorale Centrale și să se pronunțe cu privire la validarea mandatului de deputat care urmează să revină lui Roman Roșca.