Cojuhari, despre concluziile Comisiei de la Veneția: Aceste aspecte trebuie discutate.

Ministrul Justiției Vladislav Cojuhari a comentat concluziile Comisiei de la Veneția.

Cojuhari nu a precizat ce recomandări anume sunt gata să fie luate în considerare de autorități. Potrivit acestuia, Ministerul Justiției va reuni în curând o platformă cu participarea Consiliului Superior al Magistraturii, a colegiului pentru selecția judecătorilor și a comisiei de evaluare externă, scrie canalul de Telegram rupor.md.

„Aceste aspecte trebuie discutate. De îndată ce vom avea o decizie finală, vom reveni cu un comunicat”, a declarat Cojuhari.