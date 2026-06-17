17 Iunie 2026, 16:09
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Cojuhari, despre concluziile Comisiei de la Veneția: Aceste aspecte trebuie discutate
Ministrul Justiției Vladislav Cojuhari a comentat concluziile Comisiei de la Veneția.
Cojuhari nu a precizat ce recomandări anume sunt gata să fie luate în considerare de autorități. Potrivit acestuia, Ministerul Justiției va reuni în curând o platformă cu participarea Consiliului Superior al Magistraturii, a colegiului pentru selecția judecătorilor și a comisiei de evaluare externă, scrie canalul de Telegram rupor.md.
„Aceste aspecte trebuie discutate. De îndată ce vom avea o decizie finală, vom reveni cu un comunicat”, a declarat Cojuhari.