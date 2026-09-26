Claudiu Năsui a declarat acțiuni de 25,5 milioane de lei și două apartamente.

Ministrul Economiei și Digitalizării, Claudiu Năsui, a declarat venituri pentru anul 2025 de peste 1,4 milioane de lei românești.

Totodată, el a declarat două apartamente în valoare de aproape 578 de mii de euro și acțiuni la Banca Transilvania în valoare de peste 25,5 milioane de lei românești.

Declarația a fost semnată la 25 septembrie, transmite omniapres.md.

Potrivit documentului, Năsui a primit 234 832 de lei românești drept indemnizație de deputat de la Camera Deputaților din România. Alți 1 187 266 de lei au reprezentat dividende de la Banca Transilvania.

De asemenea, ministrul a indicat un venit de 6 206 euro din darea în chirie a unui apartament.

Năsui deține două apartamente.

Primul, cu o suprafață de 49 de metri pătrați, a fost achiziționat în 2007 și evaluat în declarație la 400 de mii de euro. Al doilea apartament, cu o suprafață de 99 de metri pătrați, a fost obținut în 2016 printr-un contract de schimb. Valoarea acestuia este indicată la 177 650 de euro.

Astfel, valoarea totală declarată a celor două apartamente constituie 577 650 de euro.

La capitolul bunuri mobile, ministrul a declarat un Mercedes GLC fabricat în 2016. Valoarea acestuia în declarație este indicată la 40 de mii de euro, iar valoarea de piață — la 20 de mii de euro. Autorul declarației explică diferența prin amortizare.

Năsui a indicat, de asemenea, un teren cu suprafața de 10,6 metri pătrați, achiziționat în 2016. Valoarea acestuia în declarație constituie un leu românesc.

Năsui a declarat 718 914 acțiuni în valoare totală de 25 521 447 de lei românești.

În plus, el deține o cotă în Muntenia Global Invest, în valoare de 167 760 de lei, și o cotă în Bio Carpatherra, în valoare de 800 de lei.

În contul curent de la Banca Transilvania, ministrul a indicat 24 829,69 de lei românești.

În declarație sunt indicate și trei poziții în titluri de valoare emise de Ministerul Finanțelor: 168, 200 și 350 de unități. Ratele dobânzilor pentru acestea constituie, respectiv, 1,6%, 5% și 6,8%. Valoarea totală a acestor investiții nu este indicată în document.

La rubrica intereselor personale, Năsui a indicat calitatea de membru al Asociației CFA România și al Asociației «Societatea pentru Libertate Individuală».

De asemenea, el este membru al Biroului Național al partidului «Uniunea Salvați România» (USR) și vicepreședinte al filialei municipale a partidului din București.

Claudiu Năsui a fost propus pentru funcția de ministru al Economiei și Digitalizării de premierul Vasile Tofan. El a depus jurământul la 28 august.

Declarația de avere și interese a fost completată și semnată electronic de ministru la 25 septembrie 2026.